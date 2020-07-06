У Зеленського констатували стабілізацію ситуації з поширенням коронавірусу

Попри зростання в Україні у червні кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується. Про це президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба глави держави.

"Показники від Міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється", - йдеться в повідомленні.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що також далі знижується відсоток хворих на коронавірус медпрацівників. Нині він становить 6%.

Президент поцікавився дотриманням карантинних заходів у громадських місцях.

Глава держави дав указівку приділяти "ретельну увагу громадським місцям, наприклад, ресторанам, кафе чи клубам".

"Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", - наголосив Володимир Зеленський.

"Своєю чергою Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи", - акцентують в Офісі президента.

Крім того, в Нацполіції поінформували, що лише два міста - Харків і Львів - чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях узагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.

"Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом", - резюмували в Зеленського.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідини кафе в Хмельницькому без маски.

Нагадаємо, що 6 липня МОЗ дозволило послабити карантин у Києві та працювати ресторанам і кінотеатрам і після 22:00. Однак розважальні заклади все ще зобов'язані зачинятися після 22-ї години.