В Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543

Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Чернівецька та місто Київ.

Станом на 6 липня в Україні зменшилась кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу захворіли 543 людини.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загальна кількість заражених в Україні - 49 043 осіб.

Померли від вірусу 1 262 людини, зокрема за минулу добу 13. Одужали в 21 703 особи, з них 327 за вчора.

Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Чернівецька та місто Київ.

Статистика по регіонам:

Вінницька область — 1967 випадків;

Волинська область — 2752 випадки;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 681 випадок;

Житомирська область — 1468 випадків;

Закарпатська область — 3375 випадків;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2700 випадків;

Кіровоградська область — 659 випадків;

м. Київ — 5602 випадки;

Київська область — 2789 випадків;

Львівська область — 6301 випадок;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1883 випадки;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4190 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2101 випадок;

Харківська область — 2371 випадок;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5018 випадків;

Черкаська область — 670 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

5 червня в країні було зроблено 6696 тестів на генетичний матеріал SARS-CoV-2 за методом полімеразної ланцюгової реакції (минулого дня - 9934), пише LIGA.net.

Тестів з імуноферментним аналізом, який визначає, перехворіла людина, або хворіє зараз, зроблено 4013 (минулого дня - 4023). Всього зроблено - 10 709 тестів (минулого дня - 13 957).

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 175 499 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Всьго захворіли понад 11,5 млн осіб, одужали 6,5 млн.