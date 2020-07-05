В Иране зафиксировали самое большее суточное число смертей от коронавируса

За предыдущие сутки зафиксировали 163 умерших от COVID-19.

В Иране зафиксировали самое большее суточное число от коронавирусной болезни. 5 июля за предыдущие сутки зафиксировали 163 умерших от COVID-19, передает Радио Свобода.

"Это превышает предыдущий антирекорд в 162 смертельных случая, зафиксированных 29 июня", - говорится в сообщении.

По данным иранских чиновников, в области здравоохранения, за предыдущие 24 часа также обнаружили 2560 новых больных.

Ношение масок в общественных местах с 5 июля стало обязательным, заявил президент Хасан Роухани на заседании рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

По данным иранского Минздрава, каждые 13 минут в стране от коронавирусной инфекции умирает один человек, и каждые 33 секунды выявляется новое заражение вирусом, пишет DW. Всего в стране зарегистрировано 235 429 инфицированных и 11 260 скончавшихся от COVID-19.