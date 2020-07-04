В Каталонии более 200 тыс. человек отправили на строгий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

Более 200 тыс. жителей района Сегриа в Каталонии отправили на строгий карантин из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в субботу сообщил испанский телеканал RTVE.

Решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных, полученных из этого региона. Оно будет действовать до последующих распоряжений.

С 4 июля въезд и выезд из региона будет ограничен. Жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости. Также закроют торговые центры, запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек, посещать дома престарелых.

В управлении здравоохранения Каталонии отмечают, что вероятность заражения коронавирусом в районе Сегрии значительно выше, чем в остальных частях этого автономного сообщества.

В пятницу региональные органы здравоохранения зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000. Отмечается, что новые вспышки связаны с работниками сектора сельского хозяйства.

Это впервые Испания ограничила свободу передвижения после прекращения действия чрезвычайного положения 21 июня.

К настоящему времени с начала эпидемии в Каталонии подтверждено 62 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,6 тыс. пациентов скончались.

В Испании, в состав которой входит Каталония, режим повышенной готовности был введен в середине марта. 21 июня власти заявили о его прекращении. За все время пандемии в стране было выявлено более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тысячи пациентов умерли.