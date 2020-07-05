Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ
Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ
ГлавнаяПолитика

Зеленский: Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасности

"Наша государственная цель – регулярно наращивать мощь Военно-морских сил".

Зеленский: Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасности
Владимир Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда и никому не позволит разрушить систему Черноморской безопасности.

Об этом он сказал в Одессе во время выступления на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - сказал президент. 

По его словам, новому командующему ВМС, контр-адмиралу Алексею Нейижпапе поставлена задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием - как фактор сдерживания.

Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

Президент отметил сверхважность испытаний украинского ракетного комплекса "Нептун".

Также Зеленский анонсировал получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Мы никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым, и никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - добавил президент.

Напомним, День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечают в первое воскресенье июля с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал предоставить более 70 квартир украинским военным морякам из Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также