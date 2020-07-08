МОЗ має намір закупити препарат проти Еболи для лікування COVID-19

У США використання ремдесивіру для лікування коронавірусу схвалили ще на початку травня.

Міністерство охорони здоров’я України веде переговори про закупівлю ремдесивіру - препарату, який, за попередніми дослідженнями, може сприятливо впливати на перебіг тяжких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про попередню домовленість щодо закупівлі цього препарату в кількості, розрахованій на лікування до восьми тисяч пацієнтів, передає Радіо Свобода.

"Щодо постачання - ремдесивір не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Зараз ми вже провели певні переговори з компаніями, які отримали ліцензію від компанії Gilead (Gilead, американська фармацевтична компанія, яка виготовляє ремдесивір, оголосила у травні, що підписала ліцензійні угоди з п’ятьма іншими компаніями - ред.), і ми розраховуємо на закупівлю цього лікарського засобу… Це дві компанії. Зараз ми проводимо процес узгодження", – сказав Степанов на брифінгу 8 липня.

Нагадаємо, що у США використання препарату проти Еболи для лікування коронавірусу схвалили ще на початку травня. За даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

Раніше повідомлялося, що МОЗ України розширило перелік лікарських засобів у протоколі лікування коронавірусу. Зокрема, туди вирішили внести дексаметазон.