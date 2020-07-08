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Чорногорія дозволила українцям в’їзд без тесту на коронавірус

При в’їзді в Україну з Чорногорії необхідно відбути карантин або здати тест на коронавірусну інфекцію.

Чорногорія дозволила українцям в’їзд без тесту на коронавірус
Фото: montenegro.in-facts.info

Інститут громадського здоров’я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн. Це означає, що відтепер українцям не потрібно проходити тестування перед поїздкою.

Про це інформує посольство України в Чорногорії.

"Інститут громадського здоров‘я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо", - йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Відповідно до оновленого списку країн, який оприлюднено на сайті Інституту громадського здоров’я Чорногорії, Україна належить до країн, "з яких можливо в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19".

Водночас, за критеріями України, Чорногорія перебуває у "червоному" списку, після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест на коронавірусну інфекцію.

Напередодні повідомлялося, що українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 держав. Для перетину кордону деяких з них потрібна віза, а в низці необхідно дотримуватися обмежень.

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