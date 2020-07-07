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Причиною спалахів COVID-19 на Закарпатті були масові гуляння

Святкування весіль, днів народження, релігійних свят призвело до сплеску захворюваності.

Причиною спалахів COVID-19 на Закарпатті були масові гуляння
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Епідемрозслідування спалахів COVID-19 встановили, що в трьох районах Закарпаття причиною захворювання стали масові гуляння. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "112", повідомляє "Українська правда".

"За результатами епідрозслідування було встановлено, що в Закарпатській області в трьох районах до сплеску захворюваності на COVID-19 призвели саме масові святкування: весілля, дні народження, також святкування релігійних свят, коли сім'ї з'їжджалися з різних сіл, святкували. За тиждень вони всі ставали контактними, відтак упродовж тижня реєструвалися нові випадки коронавірусної хвороби".

На 7 липня на Закарпатті виявили 3458 випадків COVID-19. 117 пацієнтів померли. 1029 – одужали. 2312 – продовжують хворіти.

На кінець червня в Закарпатській області були зайняті понад 70% ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус. Це найвищий показник в Україні.

Нагадаємо, з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням коронавірусу в Україні вважається той, де є одна з таких ознак: завантаженість опорних лікарень більш ніж 50%; середня кількість тестування методом ПЛР і ІФА становить менш ніж 24 на 100 000 населення упродовж останніх семи днів; коефіцієнт виявлених випадків інфікування коронавірусом вищий за 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

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