Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
ГоловнаСвіт

COVID-19 виявили у президента Бразилії

Від початку пандемії Жаїр Болсонару заперечував небезпеку хвороби.

COVID-19 виявили у президента Бразилії
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляють світові ЗМІ.

"Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який постійно применшував загрозу, викликану пандемією коронавірусу, в той час як його країна стала другою за кількістю випадків інфікування і смерті від цієї недуги у світі, отримав позитивний результат на COVID-19", - пише Bloomberg.

"Я почуваюся абсолютно добре", - заявив Болсонару журналістам у прямому інтерв'ю 7 липня після оголошення результату свого тесту. Він додав, що вживає протималярійний препарат гідроксихлорохін.

Президент Бразилії повідомив журналістам, що його останній показник температури становив 36,7 градусів Цельсія, або 98 за Фаренгейтом.

Він попросив журналістів відійти, а потім зняв маску з обличчя, щоб сказати: "Бачите, я в нормі. Побачимось через кілька тижнів".

Раніше Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть опротестував рішення суду, який примусив його носити маску.

"65-річний президент, який під час своєї кампанії по відновленню економіки назвав коронавірус "лише невеликим грипом", неодноразово не виконував медичні рекомендації, щоб уникнути зараження, перебував у натовпі без маски та потискував руки", - зазначає видання.

Бразилія тривалий час перебуває на другому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Нині у країні зафіксовано понад 1 мільйон 600 тисяч випадків

COVID-19. Померли понад 65 тисяч людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також