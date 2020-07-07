COVID-19 виявили у президента Бразилії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляють світові ЗМІ.

"Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який постійно применшував загрозу, викликану пандемією коронавірусу, в той час як його країна стала другою за кількістю випадків інфікування і смерті від цієї недуги у світі, отримав позитивний результат на COVID-19", - пише Bloomberg.

"Я почуваюся абсолютно добре", - заявив Болсонару журналістам у прямому інтерв'ю 7 липня після оголошення результату свого тесту. Він додав, що вживає протималярійний препарат гідроксихлорохін.

Президент Бразилії повідомив журналістам, що його останній показник температури становив 36,7 градусів Цельсія, або 98 за Фаренгейтом.

Він попросив журналістів відійти, а потім зняв маску з обличчя, щоб сказати: "Бачите, я в нормі. Побачимось через кілька тижнів".

Раніше Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть опротестував рішення суду, який примусив його носити маску.

"65-річний президент, який під час своєї кампанії по відновленню економіки назвав коронавірус "лише невеликим грипом", неодноразово не виконував медичні рекомендації, щоб уникнути зараження, перебував у натовпі без маски та потискував руки", - зазначає видання.

Бразилія тривалий час перебуває на другому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Нині у країні зафіксовано понад 1 мільйон 600 тисяч випадків

COVID-19. Померли понад 65 тисяч людей.