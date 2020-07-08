Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
ГоловнаПолітика

​Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень

Нічні розважальні заклади на період карантинних обмежень не зможуть працювати після 22:00.

​Кабмін дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень
у Львові почали працювати відкриті майданчики ресторанів
Фото: dw.com

Кабінет Міністрів дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання низки обмежень і правил.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 липня.

Так, нічні розважальні заклади на період карантинних обмежень не зможуть працювати після 22:00, а культурні установи - до 23:00.

За словами міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, ухвалене рішення врегулює раніше неузгоджені положення про діяльність установ сфери культури, зокрема театрів і нічних розважальних закладів.

23-тю годину, а не 22-гу, обрали за пропозицією Міністерства внутрішніх справ, а Мінкульт погодився, уточнив Ткаченко. 

Нагадаємо, 1 липня Київська міська державна адміністрація заборонила роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00. Станом на 5 липня Київ і вісім областей не були готові до послаблення карантину. Але 6 липня МОЗ дозволило послабити обмежувальні заходи у столиці.

Крім того, в Офісі президента зазначили, що, попри зростання в червні кількості інфікованих, динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також