Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
ГоловнаСвіт

У світі зафіксували новий добовий антирекорд зараження COVID-19

Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн осіб.

У світі зафіксували новий добовий антирекорд зараження COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 9 липня у світі зареєстрували 213 279 заражень COVID-19 за добу, понад 12,1 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7 млн осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 170 570 випадків інфікування і 552 112 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Число померлих сягнуло 134 862, хворих - 3 158 932. На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 1 716 196 інфікованих і 68 055 летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за числом випадків COVID-19: інфікованих уже 769 052 чоловік, кількість смертей - 21 144. У Росії 700 792 хворих (+ 6562 за добу) і 10 667 летальних випадків (+ 173 за добу).

Нагадаємо, МОЗ має намір закупити препарат проти Еболи для лікування COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також