У світі зафіксували новий добовий антирекорд зараження COVID-19

Станом на ранок 9 липня у світі зареєстрували 213 279 заражень COVID-19 за добу, понад 12,1 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7 млн осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 170 570 випадків інфікування і 552 112 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Число померлих сягнуло 134 862, хворих - 3 158 932. На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 1 716 196 інфікованих і 68 055 летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за числом випадків COVID-19: інфікованих уже 769 052 чоловік, кількість смертей - 21 144. У Росії 700 792 хворих (+ 6562 за добу) і 10 667 летальних випадків (+ 173 за добу).

Нагадаємо, МОЗ має намір закупити препарат проти Еболи для лікування COVID-19.