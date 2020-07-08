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США офіційно повідомили генсека ООН Гуттереша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року

Генсек ООН спільно з ВООЗ "перевіряють, чи були дотримані всі умови виходу.

США офіційно повідомили генсека ООН Гуттереша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року
ВОЗ
Фото: Wikipedia

США повідомили генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), рішення набуде чинності 6 липня 2021 року, заявив прессекретар генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"6 липня 2020 року США повідомили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, рішення набуде чинності 6 липня 2021 року", - йдеться в поширеному повідомленні.

Дюжаррік нагадав, що США є учасником Статуту ВООЗ з 21 червня 1948 року і включення країни в Організацію було прийнято Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я "з певними умовами, встановленими США для можливого виходу з ВООЗ:  сповіщення про рішення за рік і повне погашення фінансових зобов'язань".

За його словами, на цей момент Гутерреш спільно з ВООЗ "перевіряють, чи були дотримані всі умови виходу".

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп заявив про припинення виплат Всесвітній організації охорони здоров'я з боку Штатів. За його словами, виплати будуть заморожені на час проведення аналізу "ролі ВООЗ у неналежному управлінні та приховуванні інформації про поширення коронавірусу. Аналіз займе від 60 до 90 днів.

Тоді генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував рішення Трампа, зазначивши, що зараз не час скорочувати ресурси для ВООЗ або будь-якої іншої організації, яка бореться з коронавірусом.

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