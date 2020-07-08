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Свідок розмови Трампа і Зеленського подав у відставку

Александр Віндман переконаний, що його майбутнє в армії буде обмеженим.

Свідок розмови Трампа і Зеленського подав у відставку
Фото: https://twitter.com/

Ключовий свідок на слуханнях з імпічменту президента Трампа з "українського" питання підполковник армії США Александр Віндман після попередніх повідомлень про тиск заявив, що йде у відставку. Про це він повідомив 8 липня на своїй сторінці у твітері, повідомляє "Укрінформ".

Як завив адвокат підполковника Девід Прессман, його підзахисний прийняв таке рішення "після того, як стало зрозуміло, що його майбутнє в армії, де він сумлінно служив, назавжди буде обмеженим".

Восени минулого року на слуханнях у Палаті представників щодо імпічменту Трампа Віндман, який особисто був присутній під час телефонної розмови президентів США й України, заявив що оприлюднена стенограма розмови була неповною. Після цього Трамп неодноразово висловлював обурення присутністю Віндмана у Білому домі, а згодом домігся виключення підполковника зі складу Ради національної безпеки.

Також Трамп хотів заблокувати отримання Віндманом чергового військового звання – полковник - як помсту за його свідчення проти голови Білого дому.

Нагадаємо, співробітника Ради нацбезпеки США Александра Віндмана, що дав свідчення на слуханнях щодо імпічменту президента Дональда Трампа, вивели з території Білого дому 7 лютого. Служба Віндмана повинна була закінчитися в липні. Його адвокат вважає, що підполковника "попросили піти за те, що він сказав правду".

Згодом Трамп пояснив звільнення підполковника Віндмана тим, що він був "дуже недисциплінованим і "неправильно" передав зміст його "ідеальних" телефонних розмов" з президентом України Володимиром Зеленським.

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