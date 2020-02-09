Трамп объяснил, почему уволил обличителя его разговора с Зеленским

Советника по нацбезопасности Александра Виндмана сняли с должности за полгода до окончания службы.

Трамм выступает с обращением к нации в Конгрессе США

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему уволил одного из главных свидетелей в деле об импичменте Александра Виндмана. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Трампа, сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Виндман "неправильно" передал смысл его "идеальных" телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В фейковых новостях продолжают говорить о подполковнике Виндмане так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков", - пояснил Трамп.

Американский президент добавил, что получил от руководителя Виндмана плохую рекомендацию, в которой говорилось о том, что подполковник имеет проблемы с подчинением и утечкой информации.

"Другими словами - долой!", - добавил Трамп.

Напомним, сотрудник Совета нацбезопасности США Александр Виндман, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, был выведен с территории Белого дома 7 февраля. Служба Виндмана должна была закончиться в июле. Его адвокат считает, что подполковника "попросили уйти за то, что он сказал правду".

Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец.

Виндман был первым свидетелем Конгресса, который слышал ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Содержание переговоров настолько возмутило офицера, что он дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников администрации, Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов Конгресса в рамках слушаний об импичменте президента США.

На слушаниях он заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому.