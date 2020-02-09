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В Чехии перевернулся двухэтажный автобус с детьми, 69 пассажиров пострадали

На место аварии отправили вертолет, но ему не удалось сесть из-за непогоды.

В Чехии перевернулся двухэтажный автобус с детьми, 69 пассажиров пострадали
Фото: zpravy.aktualne.cz

В Чехии произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил около 70 детей. Об этом сообщает издание Aktualne.

По данным правоохранителей, водитель двухэтажного автобуса по неизвестным причинам съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. 

На момент инцидента в салоне автобуса находились около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Представители службы по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в результате аварии один человек был тяжело травмирован, шестеро - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.

На место происшествия отправили автомобили скорой помощи и бригады спасателей из соседних районов. Также на место аварии отправили вертолет, но ему не удалось сесть из-за непогоды.

Напомним, в Венгрии произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое украинцев, еще семеро - пострадали.

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