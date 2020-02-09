Новые случаи инфицирования коронавирусом подтвердили в Испании и Британии

В Испании и Британии возросло число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным испанского Национального центра микробиологии, коронавирус выявили у гражданина Британии на Майорке. Это уже второй случай в Испании.
Трех членов его семьи взяли под наблюдение, но результаты теста супруги и двух дочерей оказались отрицательными. Предполагается, что британец мог заразиться во Франции.
Кроме того, в самой Британии число зараженных коронавирусом достигло четырех человек. По словам главного врача Англии Криса Уитти, продолжаются попытки выяснить, с кем общались зараженные.
Ранее сообщалось, что британец подхватил коронавирус, посетив Сингапур. В Испании первый случай коронавируса диагностировали у туриста из Германии
В ВОЗ 4 февраля сообщили, что распространение коронавируса 2019-nCoV пока не достигло уровня начала пандемии.