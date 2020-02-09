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Глава дипломатии ЕС и госсекретарь США обсудили пути решения конфликта на Донбассе

Боррель также затронул тему оккупации Крыма.

Глава дипломатии ЕС и госсекретарь США обсудили пути решения конфликта на Донбассе
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию на востоке Украины. Об этом говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Боррель обсудил с Помпео конфликт на востоке Украины и пути его решения, а также российскую оккупацию Крыма в рамках своего первого визита в Вашингтон.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость выполнения минских договоренностей и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в коммюнике. 

Стороны также затронули темы вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии. Боррель подчеркнул свою решимость содействовать деэскалации и восстановлению стабильности в регионе.

Кроме того, политики обсудили необходимость найти мирное решение израильско-палестинского конфликта.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС анонсировал визит в Украину. Боррель назвал Украину "ключевым партнером для Евросоюза".

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