​У Сербії через введення комендантської години у зв'язку з COVID-19 сталися масові заворушення

У столиці Сербії Белграді кілька тисяч людей вийшли на вулиці, щоб продемонструвати своє незадоволення введенням у місті комендантської години у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Протести переросли у заворушення, бійки з поліцією і вимоги відставки президента Александара Вучича.

Карантинні обмеження в Сербії були скасовані ще в червні. Критики президента вважають, що обмеження були зняті занадто швидко через його бажання провести 21 червня парламентські вибори, на яких перемогла його партія.

Незабаром після виборів епідеміологічна ситуація в країні почала різко погіршуватися. ЗМІ повідомляли про переповнені пацієнтами з COVID-19 лікарні, а 7 липня було зафіксовано 13 смертей, що стало абсолютним рекордом у країні з початку пандемії.

Того самого дня Вучич оголосив про введення в сербській столиці комендантської години.

Нагадаємо, що в Сербії ще в березні людям похилого віку заборонили виходити на вулицю через спалах коронавірусу. Також для усіх громадян, незалежно від віку, впровадили нічну комендантську годину.

У Сербії нині зафіксовано понад 16 тис. випадків захворювання. Новий пік захворюваності припав на кінець червня, після чого вирішили впровадити більш жорсткі карантинні обмеження.

У квітні на СOVID-19 захворів син президента Вучича Даниїл.