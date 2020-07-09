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У Тернополі дозволили партнерські пологи "в особливих випадках"

У яких саме - має вирішувати консиліум медиків.

У Тернополі дозволили партнерські пологи "в особливих випадках"
Фото: blitz.if.ua

У Тернополі ухвалили рішення можливість проведення партнерських пологів в умовах карантину.

Про це інформує місцевий оперативний штаб для боротьби з коронавірусом.

"Дозволити партнерські пологи в особливих випадках. У яких саме - має вирішувати консиліум медиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому потрібно дотримуватися умов карантину та певних вимог:

  • обов’язкове тестування партнера на наявність коронавірусу методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більш ніж 72 год.);
  • наявність засобів індивідуального захисту.

У середині червня у Тернополі ввели ряд нових обмежень для боротьби з поширенням COVID-19. Зокрема, заборонили масові заходи (крім проведення ЗНО та пов'язаних з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури); святкування в закладах громадського харчування.

Також обмеження стосувалися роботи ринків і ТРЦ, громадського транспорту.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 491 людини. 130 тернополян одужало.

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