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Тернополь вводит ряд новых противоэпидемических ограничений

Запрещены массовые мероприятия, а также ограничено посещение мест общественного питания.

Тернополь вводит ряд новых противоэпидемических ограничений
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

В Тернополе вводится ряд новых ограничений для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в фейсбуке.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили: запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры); запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)", - говорится в сообщении.

В заведениях общепита клиентам разрешается находиться до двух часов с соблюдением противоэпидемическим мер.

Руководители ТРЦ и рынков должны обеспечить распределение потоков посетителей, в том числе отдельные входы и выходы, а также проводить обязательный температурный скрининг и обновить дистанционную разметку для посетителей. Деятельность учреждений, которые не смогут выполнить указанные условия, будет запрещена.

Перевозка пассажиров может осуществляться исключительно в масках. Число пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

Отмечается, что с 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки и ТРЦ, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры.

Напомним, сегодня на заседании Кабинет министров решил продлить действие адаптивного карантина до 31 июля. Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии  на основе оценки эпидситуации.

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