У столиці Сербії відмовилися від запровадження комендантської години, але посилили карантин

Влада Сербії відмовилася від запровадження комендантської години, проте у столиці країни будуть діяти жорсткіші обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом.

Таке рішення ухвалив кризовий штаб, повідомляє сербський телеканал РТС.

"У нас усе ще немає заходів для всієї території Сербії, але ми зосереджуємось на тому, де ситуація надзвичайна", - сказала прем'єр-міністр Ана Брнабич після засідання кризового штабу 9 липня.

Нові карантинні заходи для Белграда передбачають:

повну заборону громадських зібрань понад 10 людей, як у приміщенні, так і на вулиці;

обмеження кількості людей у приміщенні з розрахунку чотири квадратні метри на одну людину;

обмеження часу роботи закладів та установ, у т.ч. магазинів, торгових центрів та всіх інших закритих об'єктів з 21:00 до 6:00. Для відкритого простору і парків діє заборона на роботу з 23:00 до 6:00.

"Щодо решти Республіки Сербія, було прийнято рішення про те, що міста та муніципалітети в майбутньому прийматимуть рішення про оголошення надзвичайного стану на підставі повної потужності закладів охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр заявила, що всі заходи є тимчасовими. "Щойно будуть створені умови для більш-менш нормального життя, ми скасуємо ці заходи", - додала Брнабич.

Вона попередила, що лікарняні потужності швидко заповнюються і "ми дорого заплатимо за те, що сталося минулої ночі та напередодні ввечері на вулицях Белграда".

Відповідаючи на запитання журналістів, Брнабич сказала, що президент Вучич мав рацію, коли просив запровадити комендантську годину і що це дасть 100% результати. Однак для цього потрібно запровадити надзвичайний стан.

Нагадаємо, напередодні у столиці Сербії через введення комендантської години у зв'язку з COVID-19 сталися масові заворушення.

Карантинні обмеження в Сербії були скасовані ще в червні. Критики президента Вучича вважають, що обмеження були зняті занадто швидко через бажання провести 21 червня парламентські вибори, на яких перемогла його партія.

Незабаром після виборів епідеміологічна ситуація в країні почала різко погіршуватися. ЗМІ повідомляли про переповнені пацієнтами з COVID-19 лікарні, а 7 липня було зафіксовано 13 смертей, що стало абсолютним рекордом у країні з початку пандемії.

Того самого дня Вучич оголосив про введення в сербській столиці комендантської години.