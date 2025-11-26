«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Угорщина збільшить поставки нафти до Сербії

Поставки нафти на нафтопереробний завод NIS у Сербії були скорочені через санкції США.

Логотип компанії NIS у Белграді, Сербія, 9 жовтня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Угорська нафтогазова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти та палива до Сербії.  

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як поставки на нафтопереробний завод NIS у Сербії, 56% акцій якого належать Росії, були скорочені через санкції США.

“Угорщина використає всі доступні засоби, щоб забезпечити безпеку постачання сирої нафти до Сербії”, – сказав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з міністром енергетики Сербії Дубравкою Джедович Ханданович у Белграді.

Сіярто уточнив, що MOL подвоїла поставки до Сербії в листопаді та поставить у два з половиною рази більше сирої нафти та палива, ніж зазвичай, у грудні.

Зазначається, що Угорщина імпортує більшу частину своєї сирої нафти з Росії, а частину з Хорватії, через трубопровід JANAF.

  • Останні санкції США проти “Газпрому” та виробника нафти “Роснафти” є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа змусити Росію до переговорів щодо припинення повномасштабного вторгнення в Україну. Чиновники підкреслюють, що ці заходи спрямовані не на завдання шкоди сербам, а на обмеження російського впливу у нафтопереробному секторі країни. “Газпром” володіє 56% акцій NIS.

  • Президент Сербії Александар Вучич звернувся до США з проханням надати більше часу для вирішення питання контролю “Газпрому” над єдиним нафтопереробним заводом у країні, оскільки нові санкції загрожують діяльності банків та платіжних компаній.
﻿
