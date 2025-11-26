Угорщина збільшить поставки нафти до Сербії

Поставки нафти на нафтопереробний завод NIS у Сербії були скорочені через санкції США.

Угорська нафтогазова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти та палива до Сербії.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як поставки на нафтопереробний завод NIS у Сербії, 56% акцій якого належать Росії, були скорочені через санкції США.

“Угорщина використає всі доступні засоби, щоб забезпечити безпеку постачання сирої нафти до Сербії”, – сказав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з міністром енергетики Сербії Дубравкою Джедович Ханданович у Белграді.

Сіярто уточнив, що MOL подвоїла поставки до Сербії в листопаді та поставить у два з половиною рази більше сирої нафти та палива, ніж зазвичай, у грудні.

Зазначається, що Угорщина імпортує більшу частину своєї сирої нафти з Росії, а частину з Хорватії, через трубопровід JANAF.