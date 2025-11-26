Угорщина збільшить поставки нафти до Сербії

Угорська нафтогазова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти та палива до Сербії.
Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення було прийнято після того, як поставки на нафтопереробний завод NIS у Сербії, 56% акцій якого належать Росії, були скорочені через санкції США.
“Угорщина використає всі доступні засоби, щоб забезпечити безпеку постачання сирої нафти до Сербії”, – сказав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з міністром енергетики Сербії Дубравкою Джедович Ханданович у Белграді.
Сіярто уточнив, що MOL подвоїла поставки до Сербії в листопаді та поставить у два з половиною рази більше сирої нафти та палива, ніж зазвичай, у грудні.
Зазначається, що Угорщина імпортує більшу частину своєї сирої нафти з Росії, а частину з Хорватії, через трубопровід JANAF.
-
Останні санкції США проти “Газпрому” та виробника нафти “Роснафти” є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа змусити Росію до переговорів щодо припинення повномасштабного вторгнення в Україну. Чиновники підкреслюють, що ці заходи спрямовані не на завдання шкоди сербам, а на обмеження російського впливу у нафтопереробному секторі країни. “Газпром” володіє 56% акцій NIS.
-
Президент Сербії Александар Вучич звернувся до США з проханням надати більше часу для вирішення питання контролю “Газпрому” над єдиним нафтопереробним заводом у країні, оскільки нові санкції загрожують діяльності банків та платіжних компаній.