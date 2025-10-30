Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Вучич просить США уникнути зупинки сербского НПЗ, який контролюється “Газпромом”

Президент Сербії сподівається, що Вашингтон не накладе вторинні санкції на російські нафтокомпанії принаймні до середини грудня. 

Вучич просить США уникнути зупинки сербского НПЗ, який контролюється “Газпромом”
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до США з проханням надати більше часу для вирішення питання контролю “Газпрому” над єдиним нафтопереробним заводом у країні, оскільки нові санкції загрожують діяльності банків та платіжних компаній.

Про це пише Bloomberg.

Вучич розповів журналістам, що компанія Naftna Industrija Srbije (NIS) втратила постачання нафти після того, як 9 жовтня її єдиний маршрут через хорватський трубопровід Janaf був зупинений через санкції Управління з контролю за іноземними активами США. Запасів, які переробляє нафтопереробний завод NIS у Панчево, на схід від Белграда, вистачить лише до 20 листопада.

Президент сподівається, що США не накладуть вторинні санкції принаймні до середини грудня. Він закликав американських чиновників не карати сербські фінансові установи, які обслуговують роздрібні операції та платежі на автозаправках компанії.

Як розповіли виданню американські чиновники, Вашингтон очікує, що Сербія переконає “Газпром” продати свою частку в NIS або націоналізувати нафтопереробний завод.

Раніше Вучич відкинув будь-які односторонні кроки проти російської компанії, яка контролює NIS з 2008 року. “Я не комуніст і не фашист”, – сказав він.

  • Останні санкції США проти “Газпрому” та виробника нафти “Роснафти” є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа змусити Росію до переговорів щодо припинення повномасштабного вторгнення в Україну. Чиновники підкреслюють, що ці заходи спрямовані не на завдання шкоди сербам, а на обмеження російського впливу у нафтопереробному секторі країни. “Газпром” володіє 56% акцій NIS.
