Вучич просить США уникнути зупинки сербского НПЗ, який контролюється “Газпромом”

Президент Сербії сподівається, що Вашингтон не накладе вторинні санкції на російські нафтокомпанії принаймні до середини грудня.

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до США з проханням надати більше часу для вирішення питання контролю “Газпрому” над єдиним нафтопереробним заводом у країні, оскільки нові санкції загрожують діяльності банків та платіжних компаній.

Про це пише Bloomberg.

Вучич розповів журналістам, що компанія Naftna Industrija Srbije (NIS) втратила постачання нафти після того, як 9 жовтня її єдиний маршрут через хорватський трубопровід Janaf був зупинений через санкції Управління з контролю за іноземними активами США. Запасів, які переробляє нафтопереробний завод NIS у Панчево, на схід від Белграда, вистачить лише до 20 листопада.

Президент сподівається, що США не накладуть вторинні санкції принаймні до середини грудня. Він закликав американських чиновників не карати сербські фінансові установи, які обслуговують роздрібні операції та платежі на автозаправках компанії.

Як розповіли виданню американські чиновники, Вашингтон очікує, що Сербія переконає “Газпром” продати свою частку в NIS або націоналізувати нафтопереробний завод.

Раніше Вучич відкинув будь-які односторонні кроки проти російської компанії, яка контролює NIS з 2008 року. “Я не комуніст і не фашист”, – сказав він.