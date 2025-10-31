Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

Трамп скоротить ліміт біженців у США до 7,5 тисяч

Практично усі ці місця будуть віддані переселенцям з Південної Африки.

Трамп скоротить ліміт біженців у США до 7,5 тисяч
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про намір запровадити новий жортский ліміт кількості біженців, які зможуть наступного року офіційно претендувати на притулок у країні.

Як пише The Guardian, у Вашингтоні хочуть прийняти лише 7,5 тисяч втікачів від воєн та політичних переслідувань. Для порівняння, останній ліміт за часів адміністрації Джо Байдена було встановлено на позначці 125 тисяч людей. 

У Білому домі не приховують, що левову частку квот для біженців займатимуть переселенці з Південної Африки. На переконання Трампа, в країні відбувається "геноцид проти білошкірих фермерів", через що США почали активно надавати офіційний статус родинам, які просять захисту від дій уряду ПАР. 

Низка правозахисних організацій розкритикували рішення зменшити ліміт біженців, назвавши це "відмовою від моральних принципів" та "падінням наріжного каменю американських гуманітарних програм".
