Адміністрація Трампа обмежила доступ журналістів до низки кабінетів у Білому домі

Білий дім видав нове правило, яке обмежує можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати офіси прессекретаря Кароліни Лівітт та інших високопосадовців з комунікацій у Західному крилі, поблизу Овального кабінету.

Про це повідомляє Reuters.

“Новий меморандум Ради національної безпеки забороняє журналістам доступ до кімнати 140, також відомої як “Верхня преса”, без попереднього запису”, - йдеться у повідомленні.

Рада національної безпеки заявила, що зміна була внесена, оскільки співробітники служби зв'язку Білого дому тепер “регулярно працюють з конфіденційними матеріалами”.

Ця зміна набуває чинності негайно.

Презентовані очільником міністерства війни Піт Геґсетом правила для преси містять заборону на отримання секретних матеріалів, зобов'язання перебувати у деяких приміщеннях лише у супроводі посадовців та інші порушення усталених традицій щодо відносно вільного доступу ЗМІ до Пентагону.

Згодом Пентагон пом’якшив і уточнив нові обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність відомства, після більш ніж двотижневих переговорів із національними медіаорганізаціями.

Декілька популярних американських та світових новинних агенцій і видань заявили про відмову від підписання нових правил роботи преси у міністерстві війни Сполучених Штатів.