Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа обмежила доступ журналістів до низки кабінетів у Білому домі

Це правило було запроваджено, оскільки співробітники служби зв'язку Білого дому тепер “регулярно працюють з конфіденційними матеріалами”.

Адміністрація Трампа обмежила доступ журналістів до низки кабінетів у Білому домі
Білий дім

Білий дім видав нове правило, яке обмежує можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати офіси прессекретаря Кароліни Лівітт та інших високопосадовців з комунікацій у Західному крилі, поблизу Овального кабінету.

Про це повідомляє Reuters.

“Новий меморандум Ради національної безпеки забороняє журналістам доступ до кімнати 140, також відомої як “Верхня преса”, без попереднього запису”, - йдеться у повідомленні. 

Рада національної безпеки заявила, що зміна була внесена, оскільки співробітники служби зв'язку Білого дому тепер “регулярно працюють з конфіденційними матеріалами”.

Ця зміна набуває чинності негайно.

  • Презентовані очільником міністерства війни Піт Геґсетом правила для преси містять заборону на отримання секретних матеріалів, зобов'язання перебувати у деяких приміщеннях лише у супроводі посадовців та інші порушення усталених традицій щодо відносно вільного доступу ЗМІ до Пентагону. 

  • Згодом Пентагон пом’якшив і уточнив нові обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність відомства, після більш ніж двотижневих переговорів із національними медіаорганізаціями.

  • Декілька популярних американських та світових новинних агенцій і видань заявили про відмову від підписання нових правил роботи преси у міністерстві війни Сполучених Штатів.

  • Десятки журналістів залишили будівлю Пентагону, здавши свої пропуски, після того як відмовилися підписувати нові урядові правила, що обмежують їхню роботу. Ці правила передбачають можливість відсторонення журналістів від роботи, якщо вони оприлюднять матеріали без його схвалення.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies