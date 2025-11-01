Адміністрація Трампа обмежила доступ журналістів до низки кабінетів у Білому домі

Білий дім видав нове правило, яке обмежує можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати офіси прессекретаря Кароліни Лівітт та інших високопосадовців з комунікацій у Західному крилі, поблизу Овального кабінету.
Про це повідомляє Reuters.
“Новий меморандум Ради національної безпеки забороняє журналістам доступ до кімнати 140, також відомої як “Верхня преса”, без попереднього запису”, - йдеться у повідомленні.
Рада національної безпеки заявила, що зміна була внесена, оскільки співробітники служби зв'язку Білого дому тепер “регулярно працюють з конфіденційними матеріалами”.
Ця зміна набуває чинності негайно.
Презентовані очільником міністерства війни Піт Геґсетом правила для преси містять заборону на отримання секретних матеріалів, зобов'язання перебувати у деяких приміщеннях лише у супроводі посадовців та інші порушення усталених традицій щодо відносно вільного доступу ЗМІ до Пентагону.
Згодом Пентагон пом’якшив і уточнив нові обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність відомства, після більш ніж двотижневих переговорів із національними медіаорганізаціями.
Декілька популярних американських та світових новинних агенцій і видань заявили про відмову від підписання нових правил роботи преси у міністерстві війни Сполучених Штатів.
Десятки журналістів залишили будівлю Пентагону, здавши свої пропуски, після того як відмовилися підписувати нові урядові правила, що обмежують їхню роботу. Ці правила передбачають можливість відсторонення журналістів від роботи, якщо вони оприлюднять матеріали без його схвалення.