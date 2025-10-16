У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

АР: десятки журналістів залишили Пентагон, відмовившись від нових правил для ЗМІ

Покинули будівлі Пентагону до 50 журналістів. 

АР: десятки журналістів залишили Пентагон, відмовившись від нових правил для ЗМІ
Міністр оборони США Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Десятки журналістів залишили будівлю Пентагону, здавши свої пропуски, після того як відмовилися підписувати нові урядові правила, що обмежують їхню роботу. Ці правила передбачають можливість відсторонення журналістів від роботи, якщо вони оприлюднять матеріали без його схвалення.

Як пише АР, до 4-ї години дня, коли сплив крайній термін,близько 40-50 журналістів зібрали речі і покинули будівлі. Майже всі провідні ЗМІ, від The Associated Press і The New York Times до Fox News і Newsmax, відмовилися підписувати документ.

Єдиним, хто погодився, став One America News Network, близький до адміністрації Трампа.

Що передбачають нові правила

  • репортери повинні підписати документ, що фактично визнає право уряду контролювати інформацію;
  • журналістам забороняється самостійно звертатися до військових джерел;
  • доступ до багатьох частин Пентагону дозволений лише з ескортом;
  • брифінги скорочено до двох за весь рік.

Хегсет назвав нововведення "загальним глуздом", однак медіа вважають це спробою повної цензури.

Журналісти наголосили, що продовжать висвітлювати військові теми, хоча тепер - "з більшої відстані".Репортер NPR Том Боуман зазначив, що без доступу журналістів суспільство отримає лише "глянцеві відео та пропагандистські повідомлення" від військових.

  • Раніше декілька популярних американських та світових новинних агенцій і видань заявили про відмову від підписання нових правил роботи преси у міністерстві війни Сполучених Штатів.
  • Презентовані очільником міністерства війни Піт Геґсетом минулого місяця правила для преси містять заборону на отримання секретних матеріалів, зобов'язання перебувати у деяких приміщеннях лише у супроводі посадовців та інші порушення усталених традицій щодо відносно вільного доступу ЗМІ до Пентагону. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies