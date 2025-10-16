АР: десятки журналістів залишили Пентагон, відмовившись від нових правил для ЗМІ

Десятки журналістів залишили будівлю Пентагону, здавши свої пропуски, після того як відмовилися підписувати нові урядові правила, що обмежують їхню роботу. Ці правила передбачають можливість відсторонення журналістів від роботи, якщо вони оприлюднять матеріали без його схвалення.

Як пише АР, до 4-ї години дня, коли сплив крайній термін,близько 40-50 журналістів зібрали речі і покинули будівлі. Майже всі провідні ЗМІ, від The Associated Press і The New York Times до Fox News і Newsmax, відмовилися підписувати документ.

Єдиним, хто погодився, став One America News Network, близький до адміністрації Трампа.

Що передбачають нові правила

репортери повинні підписати документ, що фактично визнає право уряду контролювати інформацію;

журналістам забороняється самостійно звертатися до військових джерел;

доступ до багатьох частин Пентагону дозволений лише з ескортом;

брифінги скорочено до двох за весь рік.

Хегсет назвав нововведення "загальним глуздом", однак медіа вважають це спробою повної цензури.

Журналісти наголосили, що продовжать висвітлювати військові теми, хоча тепер - "з більшої відстані".Репортер NPR Том Боуман зазначив, що без доступу журналістів суспільство отримає лише "глянцеві відео та пропагандистські повідомлення" від військових.