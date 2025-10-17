Бундестаг розпочав перше читання законопроєкту про військову службу

Поки що на порядку денному лише добровільні методи рекрутингу.

Німецький парламент у четвер розпочав обговорення законопроєкту, який повертає поняття військового призову і спрямований на подвоєння чисельності збройних сил країни у наступні 10 років.

Як пише Deutsche Welle, міністр оборони Борис Пісторіус, презентуючи документ, підкреслив, що наразі йдеться лише про методи добровільного долучення громадян до війська. Будь-які форми обов'язкового призову, якщо в них виникне потреба, будуть винесені на розгляд Бундестагу окремими законопроєктами у майбутньому.

Попри це, коаліція християнських демократів та соціал-демократів вже обговорювала "план Б" на випадок, якщо добровільний рекрутинг не зможе збільшити Бундесвер зі 182 тисяч воїнів до 460 тисяч у 2035 році. Соратники канцлера Фрідріха Мерца вважають робочим варіант проведення лотереї, яка визначатиме, хто з німців має проходити службу, а хто буде від неї звільнений.

Чинна версія законопроєкту передбачає лише одне зобов'язання: чоловіки у віці 18 років мають пройти опитування щодо їхньої зацікавленості та придатності до військової служби. Жінки також можуть заповнити аналогічну форму, але суто за особистим бажанням.