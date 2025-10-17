Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Бундестаг розпочав перше читання законопроєкту про військову службу

Поки що на порядку денному лише добровільні методи рекрутингу.

Бундестаг розпочав перше читання законопроєкту про військову службу
Бундестаг
Фото: EPA/UPG

Німецький парламент у четвер розпочав обговорення законопроєкту, який повертає поняття військового призову і спрямований на подвоєння чисельності збройних сил країни у наступні 10 років.

Як пише Deutsche Welle, міністр оборони Борис Пісторіус, презентуючи документ, підкреслив, що наразі йдеться лише про методи добровільного долучення громадян до війська. Будь-які форми обов'язкового призову, якщо в них виникне потреба, будуть винесені на розгляд Бундестагу окремими законопроєктами у майбутньому.

Попри це, коаліція християнських демократів та соціал-демократів вже обговорювала "план Б" на випадок, якщо добровільний рекрутинг не зможе збільшити Бундесвер зі 182 тисяч воїнів до 460 тисяч у 2035 році. Соратники канцлера Фрідріха Мерца вважають робочим варіант проведення лотереї, яка визначатиме, хто з німців має проходити службу, а хто буде від неї звільнений.

Чинна версія законопроєкту передбачає лише одне зобов'язання: чоловіки у віці 18 років мають пройти опитування щодо їхньої зацікавленості та придатності до військової служби. Жінки також можуть заповнити аналогічну форму, але суто за особистим бажанням. 
