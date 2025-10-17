Україна пропонуватиме США свої далекобійні дрони в обмін на Tomahawk

Україна пропонуватиме США свої дрони в обмін на ракети Tomawak. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з Дональдом Трампом.

Дональд Трамп підтвердив, що на сьогоднішніх переговорах підніматимуть тему ракет, про які просить Україна. Але він би хотів, аби війна закінчилася без них.

У відповідь на це Зеленський зауважив, що в нинішній війні технологій для того, аби вразити ціль, потрібні тисячі дронів одночасно з ракетами.

“Україна має тисячі дронів власного виробництва, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому вони нам треба. А США мають дуже потужне виробництво, мають Tomahawk і інші потужні ракети. Але вони не можуть мати наші тисячі дронів. Тому нам потрібно працювати разом і посилювати американське виробництво”, – сказав він.

Зеленський додав, що Україна має таку пропозицію. Після цього Трампа запитали, чи США зацікавлені в українських дронах. Він сказав, що так.