Біля узбережжя Ємену сталася нова атака на судно, британці проводять розслідування

Біля узбережжя Ємену після влучання невідомого снаряда загорілося судно, повідомляє Bloomberg.

Це свідчить про те, що ризики для морського судноплавства залишаються навіть попри чинне перемир’я у Смузі Гази.

Центр морських торговельних операцій ВМС Великої Британії заявив, що отримав повідомлення про інцидент, який стався за 215 км на схід від Адена в Ємені, і проводить розслідування.

Угруповання хуситів, яке діє з Ємену, неодноразово атакувало кораблі в Червоному морі та Аденській затоці, намагаючись змусити Ізраїль припинити війну в Газі і порушуючи торгівлю на одному з найважливіших морських шляхів світу. Хусити зупинили напади під час першого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у березні, але відновили їх після поновлення війни в анклаві.

Хусити не взяли на себе відповідальність за суботній інцидент, хоча вони дали зрозуміти, що координують свої дії з угрупованнями в Газі щодо ситуації з дотриманням припинення вогню.