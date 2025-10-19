Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: ЄС планує отримати більше повноважень для перевірки суден “тіньового флоту” Росії

Брюссель прагне отримати право проводити огляди таких суден.

ЗМІ: ЄС планує отримати більше повноважень для перевірки суден “тіньового флоту” Росії
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Європейський Союз розробляє план посилення контролю за суднами, які транспортують російську нафту під іноземними прапорами, щоб обійти санкції, пише Politico. 

Як пише видання з посиланням на документ, підготовлений до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, Брюссель прагне отримати право проводити огляди таких суден.

Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), судна “тіньового флоту” не лише підтримують воєнну економіку Москви, а й становлять загрозу для екології, безпеки мореплавства та критичної інфраструктури ЄС. 

У деяких випадках ці судна можуть використовуватися як платформи для гібридних атак, зокрема для запуску розвідувальних дронів над об’єктами Заходу або цивільними аеропортами.

EEAS пропонує ухвалити спільну декларацію ЄС та держав-членів щодо посилення міжнародно-правових механізмів у морській сфері. Цей документ дозволить країнам-членам проводити попередньо узгоджені інспекції суден “тіньового флоту”.

Згідно з планом, декларацію мають фіналізувати до кінця листопада і ухвалити на наступній зустрічі міністрів закордонних справ. Після цього верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас отримає мандат на переговори з державами прапорів щодо укладення двосторонніх угод про попередній дозвіл на перевірки.

У документі зазначається, що країни ЄС демонструють “оновлений імпульс до більш рішучих дій”. Прикладом є французькі військові, які на початку жовтня оглянули танкер Boracay, імовірно пов’язаний із російським “тіньовим флотом”.

Крім цього, ЄС вже працює з державами, які надають логістичну підтримку чи послуги з дозаправки таким суднам, і закликає їх знімати з реєстрації санкційні судна. Зокрема, Панама, що має найбільший у світі судновий реєстр, погодилася дереєструвати судна під санкціями ЄС і відмовилася реєструвати кораблі старші за 15 років.

Євросоюз також планує нові санкції проти суден, страхових компаній та реєстрів, пов’язаних із “тіньовим флотом”, а також може ввести обмеження на надання логістичних послуг і бункерування для таких суден.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies