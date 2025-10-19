ЗМІ: ЄС планує отримати більше повноважень для перевірки суден “тіньового флоту” Росії

Європейський Союз розробляє план посилення контролю за суднами, які транспортують російську нафту під іноземними прапорами, щоб обійти санкції, пише Politico.

Як пише видання з посиланням на документ, підготовлений до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, Брюссель прагне отримати право проводити огляди таких суден.

Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), судна “тіньового флоту” не лише підтримують воєнну економіку Москви, а й становлять загрозу для екології, безпеки мореплавства та критичної інфраструктури ЄС.

У деяких випадках ці судна можуть використовуватися як платформи для гібридних атак, зокрема для запуску розвідувальних дронів над об’єктами Заходу або цивільними аеропортами.

EEAS пропонує ухвалити спільну декларацію ЄС та держав-членів щодо посилення міжнародно-правових механізмів у морській сфері. Цей документ дозволить країнам-членам проводити попередньо узгоджені інспекції суден “тіньового флоту”.

Згідно з планом, декларацію мають фіналізувати до кінця листопада і ухвалити на наступній зустрічі міністрів закордонних справ. Після цього верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас отримає мандат на переговори з державами прапорів щодо укладення двосторонніх угод про попередній дозвіл на перевірки.

У документі зазначається, що країни ЄС демонструють “оновлений імпульс до більш рішучих дій”. Прикладом є французькі військові, які на початку жовтня оглянули танкер Boracay, імовірно пов’язаний із російським “тіньовим флотом”.

Крім цього, ЄС вже працює з державами, які надають логістичну підтримку чи послуги з дозаправки таким суднам, і закликає їх знімати з реєстрації санкційні судна. Зокрема, Панама, що має найбільший у світі судновий реєстр, погодилася дереєструвати судна під санкціями ЄС і відмовилася реєструвати кораблі старші за 15 років.

Євросоюз також планує нові санкції проти суден, страхових компаній та реєстрів, пов’язаних із “тіньовим флотом”, а також може ввести обмеження на надання логістичних послуг і бункерування для таких суден.