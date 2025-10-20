Ексзаступника гендиректора "Укрінмашу" оголосили в міжнародний розшук

Його обвинувачують у розтраті майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми "Укрінмаш" (входить до складу концерну "Укроборонпром"), обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Крім того, апеляція також задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави 3 404 000 гривень застави.

Суд обрав колишньому заступнику гендиректора "Укрінмашу" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.

Деталі справи