Ексзаступника гендиректора "Укрінмашу" оголосили в міжнародний розшук

Його обвинувачують у розтраті майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. 

Зачитування вироку у справі "Укрінмаш" (архів)
Фото: САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми "Укрінмаш" (входить до складу концерну "Укроборонпром"), обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Крім того, апеляція також задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави 3 404 000 гривень застави.

Суд обрав колишньому заступнику гендиректора "Укрінмашу" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні. 

Деталі справи

  • Під час досудового розслідування становлено, що у 2014-2016 роках керівники та службові особи ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" разом із представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складення завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.
  • Як наслідок, держпідприємству заподіяно майже 3,5 млн грн збитків - саме стільки коштів було незаконно перераховано на виконання угод.
  • 18 листопада 2024 року ВАКС призначив 6 чиновникам від 7 до 8 років позбавлення волі. Водночас колегія суддів ВАКС виправдала колишнього гендиректора "Укрінмаш" від звинувачень у службовому підроблені та розтраті майна, але визнала його винуватим у службовому підробленні. Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі, проте звільнено від покарання у зв'язку зі спливов строків давності.
