У Португалії оприлюднили попередній звіт щодо аварії фунікулера Gloria

Португальське бюро розслідувань аварій у повітрі та на залізниці опублікувало попередній звіт щодо причин сходження з рейок лісабонського фунікулеру Gloria, внаслідок чого загинули 16 людей, а десятки були поранені.

Як пише BBC, компанія-оператор Carris у 2022 році купила для фунікулера підземний трос, який не було сертифіковано для пасажирських перевезень. Деталь виявилася технічно невідповідною, а також дефектною, проте інженери чомусь не провели належних тестувань, які б виявили недоліки.

Так само ніколи не перевірялася надійсність системи екстреного гальмування, яку машиніст фунікулера абсолютно правильно використав, коли трос порвався. Зрештою гальма не спрацювали як слід.

Експерти звернули увагу й на неналежне обслуговування фунікулера: вранці того дня, коли сталася трагедія, компанія-підрядник, яку було найнято для проведення щоденних перевірок, не мала зауважень до технічного стану - хоча незрозуміло, чи проводився взагалі огляд.

Мер Лісабона Карлос Моедас, якого 12 жовтня переобрали на новий термін, заявив, що звіт доводить "технічний, а не політичний характер катастрофи". Раніше його звинувачували у халатності щодо обов'язку контролювати стан міського транспорту.