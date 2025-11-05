В Атлантиці затримали напів субмарину з 1,7 тонн кокаїну на борту

Без "товару" і екіпажу судно затонуло у відкритому морі.

Португальські правоохоронці затримали в Атлантичному океані напів підводний човен, який перевозив до Європи близько 1,7 тонн кокаїну.

Як пише BBC, судно з Південної Америки тримало курс на Португалію та Іспанію. На борту було чотири члени екіпажу: двоє еквадорців, венесуелець та колумбієць.

Напів субмарину зупинили на відстані близько 1000 морських миль (1852 кілометри) від Лісабона за сприяння Національної кримінальної агенції Сполученого Королівства та Адміністрації щодо боротьби з наркотиками Сполучених Штатів. Увесь "товар" було вилучено, а екіпаж опинився у слідчому ізоляторі і вже постав перед судом.

Погодні умови та ненадійність конструкції судна завадили буксируванню до берега, тож було вирішено залишити його у відкритому морі, де воно й затонуло.