Єврокомісія розглядає пропозиції, щоб покрити дефіцит фінансування України

Європейська комісія розглядає можливість закриття величезного фінансового дефіциту фінансування України за допомогою коштів, залучених через спільний борг ЄС та двосторонні гранти від країн-членів, передає Euractiv.

Ці два варіанти викладуть у підготовленому Єврокомісією документі щодо пропозицій допомоги нашій державі. Документ надішлють столицям ЄС найближчими тижнями і пропозиції розглядають на додаток до так званого «репараційного кредиту». Остання пропозиція передбачає використання близько €140 мільярдів заморожених суверенних російських активів, що зберігаються у Euroclear у Брюсселі для підтримки оборони України та її післявоєнного відновлення.

За словами джерел, саме «репараційний кредит» залишається для Єврокомісії пріоритетним варіантом допомоги Україні, попри те що Бельгія відмовилася підтримати цю схему на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в жовтні.

Такої ж позиції дотримуються Німеччина, країни Балтії та кілька інших членів ЄС.

Бельгії вдалося домогтися пом’якшення висновків жовтневого засідання Ради ЄС: у фінальному документі Єврокомісію зобов’язали підготувати «варіанти» фінансової підтримки України, але без прямої згадки про використання заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пообіцяв заблокувати схему «репараційного кредиту», якщо інші держави-члени не погодяться розділити з Бельгією юридичні та фінансові ризики, а також не використають російські активи, заморожені у своїх юрисдикціях.

За оцінками Єврокомісії, приблизно €25 мільярдів російських суверенних активів перебувають у ЄС поза межами Бельгії. Ймовірно, частина з них розміщена у Німеччині, Франції та Люксембурзі.

Після жовтневого засідання Ради ЄС де Вевер також висловив ідею залучити спільний борг ЄС для підтримки України.

«Головна перевага боргу в тому, що ти його знаєш, — сказав де Вевер. — Ти знаєш, скільки він становить, як довго триватиме його погашення і хто за нього відповідає. А от із російськими грошима неясно, наскільки затягнуться судові процеси, скільки вони триватимуть і які проблеми можуть виникнути».

Згідно з інформацією співрозмовників, у документі Єврокомісії щодо варіантів підтримки не йдеться про використання довгострокового бюджету ЄС як застави для спільного боргу, оскільки в ньому недостатньо фінансового простору для цього.

Документ все ще перебуває на етапі підготовки і може бути змінений перед публікацією, додали джерела.

Міжнародний валютний фонд оцінює бюджетний дефіцит України у 2026–2027 роках приблизно у $65 мільярдів (€55 мільярдів). Розрахунки Єврокомісії ґрунтуються на таких же даних.

У п’ятницю, 7 листопада, заплановані технічні переговори між представниками Єврокомісії та Бельгії щодо «репараційного кредиту».