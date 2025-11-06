У Бразилії стартує саміт лідерів напередодні кліматичної конференції ООН COP30

Менше ніж 60 глав держав підтвердили свою участь у заході, порівняно з 80 на COP29 у Баку та 165 на саміті 2023 року в Дубаї.

У бразильському місті Белен сьогодні стартує саміт лідерів, який передує кліматичній конференції ООН COP30, що відбудеться 10-21 листопада.

Екологічні активісти спроектували повідомлення про зміну клімату на знакові будівлі в Ріо-де-Жанейро, повідомляють Euronews. На фасадах з’явилися гасла: “Забруднювачі платять”, “Захистіть ліси та людей” та “COP30 Бразилія Амазонка”. Cеред зображень також були фото політичних лідерів, яких закликали до рішучіших дій щодо зміни клімату.

Ця акція є частиною протестів екологічних активістів на місці проведення саміту.

Учасники і цілі кліматичної конференції

У Белені дипломати, активісти, науковці та бізнес-лідери обговорять нові національні плани боротьби зі зміною клімату, захист лісів та Амазонії, адаптацію до потепління та фінансову допомогу країнам, що розвиваються, які найбільше постраждали від зміни клімату. Також буде йтися про перехід на чисту енергію та виконання Паризької угоди.

Як повідомляє агентство Анадолу, конференція збере в Белені майже 50 000 учасників. Попри її важливість, менше ніж 60 глав держав підтвердили свою участь, порівняно з 80 на COP29 у Баку та 165 на саміті 2023 року в Дубаї.

Головуватиме на заході Бразилія, яка визначить порядок денний. “Щоб переговори були успішними, світовим лідерам необхідно активізувати зусилля та кошти для адаптації до зміни клімату та профінансувати мільярдні зусилля для запобігання вирубці лісів та деградації земель”, – зазначила Суелі Ваз, яка раніше очолювала Агентство з охорони навколишнього середовища Бразилії.

У цій зустрічі високого рівня, ймовірно, не візьмуть участь лідери найбільших країн-забруднювачів – Китаю, США та Індії. Саме ці країни разом відповідають за близько 52% глобальних викидів вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти та природного газу.

Менше обіцянок, більше дій

Цього року лідери сподіваються на менше зобов'язань і обіцянок, а більше дій. “На COP30 цього тижня ми підкреслимо нашу тверду відданість Паризькій угоді. Глобальний перехід до чистої енергії триває та є незворотним. Нашим пріоритетом є забезпечення справедливого, інклюзивного та рівноправного переходу”, – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У Белені єврочиновниця планує провести консультації з міжнародними партнерами та обговорити ключові теми саміту. На її думку, для досягнення спільної кліматичної мети потрібно визнавати відмінності між країнами та працювати разом для її досягнення.

Ще одним ключовим пунктом для обговорення на цій COP30 буде фінансування кліматичних заходів.

“Дорожня карта Баку-Белен”, яку представлять Азербайджан і Бразилія, стане стратегічною можливістю збільшити фінансування країн, що розвиваються, щонайменше до 1,3 трильйона доларів на рік до 2035 року”, – йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Відомо, що країни ЄС у 2024 році надали 31,7 мільярда євро країнам, що розвиваються, – з державних джерел та залучили ще близько 11 мільярдів євро приватного фінансування.

2025 рік стане “COP з впровадження”

Експерти зазначають, що попередні зобов’язання майже 200 країн виявилися значно недостатніми, а нові цьогорічні плани ледве пришвидшують боротьбу зі скороченням забруднення.

На відміну від попередніх кліматичних переговорів – зокрема тих, які у 2015 році завершилися ухваленням історичної Паризької угоди – головною метою цієї щорічної конференції ООН не є укладення грандіозної угоди чи заяви. Організатори та експерти називають цей саміт “COP виконання” – тобто головний акцент робиться не на нових обіцянках, а на практичній реалізації вже взятих зобов’язань.