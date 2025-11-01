США повністю проігнорують кліматичний саміт у Бразилії вперше за 30 років

Сполучені Штати заявили, що не надсилатимуть жодного свого представника на кліматичний саміт Cop30, який прийматиме Бразилія.

Як пише The Guardian, упродовж 30 попередніх років США незмінно були представлені на міжнародних заходах під егідою ООН, де йшлося про загрозу глобального потепління. Навіть під час президентства Джорджа Буша-молодшого та першої каденції Дональда Трампа, коли екоініціативи сприймалися максимально скептично, Вашингтон все ж не відмовлявся від участі.

Проте під час свого другого терміну Трамп дотримується політики практично нульового сприйняття теми кліматичних змін. Сам він називає їх "зеленим шахрайством", а його соратники говорять про "порятунок Америки президентом, який запровадив енергетичну політику здорового глузду".

Дипломати інших країн непублічно говорять, що вітають рішення Білого дому, оскільки "краще мати саміт без США, аніж якщо США надішлють повний літак екоскептиків та лоббістів нафтового ринку".