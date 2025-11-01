В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСвіт

США повністю проігнорують кліматичний саміт у Бразилії вперше за 30 років

Адміністрацію Трампа не цікавить "зелене шахрайство".

США повністю проігнорують кліматичний саміт у Бразилії вперше за 30 років
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати заявили, що не надсилатимуть жодного свого представника на кліматичний саміт Cop30, який прийматиме Бразилія.

Як пише The Guardian, упродовж 30 попередніх років США незмінно були представлені на міжнародних заходах під егідою ООН, де йшлося про загрозу глобального потепління. Навіть під час президентства Джорджа Буша-молодшого та першої каденції Дональда Трампа, коли екоініціативи сприймалися максимально скептично, Вашингтон все ж не відмовлявся від участі.

Проте під час свого другого терміну Трамп дотримується політики практично нульового сприйняття теми кліматичних змін. Сам він називає їх "зеленим шахрайством", а його соратники говорять про "порятунок Америки президентом, який запровадив енергетичну політику здорового глузду". 

Дипломати інших країн непублічно говорять, що вітають рішення Білого дому, оскільки "краще мати саміт без США, аніж якщо США надішлють повний літак екоскептиків та лоббістів нафтового ринку".  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies