ГоловнаСвіт

На винному конкурсі в США дискваліфікувати 15 виноробень з Росії

Подані росіянами вина прийняли рішення утилізувати. 

На винному конкурсі в США дискваліфікувати 15 виноробень з Росії
San Francisco International Wine Competition
Фото: San Francisco International Wine Competition

На винному конкурсі San Francisco International Wine Competition, який проходить у США, дискваліфікувати 15 виноробень з Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Також організатори вирішили утилізувати подані росіянами вина. Таке рішення прийняли після того, як встановили, що російські вина не відповідають вимогам санкційного законодавства США.

Зокрема, до конкурсу були допущені кілька господарств, пов’язаних, за даними відкритих російських джерел, із "винною імперією" російського диктатора Володимира Путіна на Чорному морі.

Перед тим російські посадовці та медіа називали допуск своїх виноробень до конкурсу в Сан-Франциско політичним "проривом". Вони вихвалялись складною логістикою та "сірими" схемами для ввезення вина до США попри дію обмежень на російський алкоголь. 

В свою чергу, українські дипломати з генерального консульства України у Сан-Франциско, представники української громади та партнери в каліфорнійській винній спільноті вказали організаторам на потенційні порушення санкцій та відповідні матеріали російських медіа.

“Організатори San Francisco International Wine Competition визнали, що російське вино було помилково допущено до участі в міжнародному конкурсі 2025 року, та дійшли висновку, що вони не мають права брати участь через санкції США, запроваджені після вторгнення Росії в Україну. Російські виноробні було відсторонено, їхні зразки не будуть оцінюватися”, - наголосили в МЗС.
