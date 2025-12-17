Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Німеччині відкрили спільний центр протидії дронам

До запуску центру системи виявлення БпЛА і заходи реагування перебували у віданні різних відомств і працювали розрізнено.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт
Фото: EPA/UPG

У Берліні почав роботу перший у Німеччині спільний центр протидії безпілотникам, який об’єднав можливості федеральних і земельних структур, пише Reuters.

За словами міністра внутрішніх справ Александера Добріндта, новий формат дозволяє федеральним і регіональним органам працювати спільно, обмінюватися інформацією і координувати дії в режимі реального часу.

«Це підвищить нашу швидкість і точність у протидії гібридним загрозам, диверсіям і цілеспрямованим провокаціям», — заявив Добріндт під час візиту до центру.

Створення центру стало відповіддю на зростання загроз, пов’язаних зі шпигунством і саботажем. У різних країнах Європи фіксували польоти безпілотників, які пов’язують із Росією. Такі інциденти призводили до порушень роботи авіапростору та змушували країни НАТО підіймати винищувачі.

До запуску центру в Німеччині системи виявлення дронів і заходи реагування перебували у віданні різних відомств і працювали розрізнено. Тепер у цілодобовому центрі, який отримав назву GDAZ, спільно діють федеральна та земельна поліція, а також Бундесвер.

Водночас у МВС підкреслили, що створення GDAZ не змінює повноважень окремих відомств — кожен учасник зберігає власну сферу відповідальності, але діє в тісній координації з іншими структурами.
