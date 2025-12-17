Лідери ЄС напередодні саміту наполягають на ухваленні рішення про фінансування підтримки України

Лідери Євросоюзу напередодні саміту в Брюсселі заявили про необхідність ухвалити рішення щодо фінансування підтримки України у війні проти Росії, передає Politico.

На цьому наголосили прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідерки зазначили, що на цьому етапі жодного остаточного рішення щодо використання заморожених російських активів ще не ухвалили.

Виступаючи в італійському парламенті, Мелоні визнала, що пошук «стійкого рішення» для фінансування воєнних потреб України буде «далеким від простого». За її словами, саміт ЄС має вирішальне значення як для Європи, так і для України.

Ключовим невирішеним питанням залишається можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Бельгія, на території якої зосереджена більша частина цих коштів, виступає проти такого кроку, побоюючись фінансових і юридичних наслідків у разі спроб Росії повернути ці активи. Сумніви щодо цього механізму раніше висловлювали й інші країни, зокрема, Італія.

Мелоні підкреслила, що Рим не блокував рішення про замороження російських активів, аби не ставити під сумнів послідовну підтримку України, однак щодо їх подальшого використання позиція Італії поки не визначена.

«Рішення такого правового, фінансового та інституційного масштабу, зокрема можливе використання заморожених активів, мають ухвалюватися на рівні лідерів», — наголосила прем’єрка.

Вона також заявила, що Італія вимагатиме чітких пояснень щодо ризиків такого кроку, зокрема репутаційних, можливих заходів у відповідь з боку Росії та потенційного додаткового навантаження на національні бюджети.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі, повідомила, що Єврокомісія запропонувала два варіанти подальших дій: один — із залученням заморожених активів, інший — через нові запозичення ЄС.

«Але одне абсолютно зрозуміло: на цьому саміті ми маємо ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки», — наголосила вона.

За її словами, найближчі дні стануть вирішальними для забезпечення безпеки як України, так і ЄС.