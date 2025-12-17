Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
ГоловнаСвіт

Лідери ЄС напередодні саміту наполягають на ухваленні рішення про фінансування підтримки України

Ключовим невирішеним питанням залишається можливість використання заморожених російських активів.

Лідери ЄС напередодні саміту наполягають на ухваленні рішення про фінансування підтримки України
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ​​прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні
Фото: EPA/UPG

Лідери Євросоюзу напередодні саміту в Брюсселі заявили про необхідність ухвалити рішення щодо фінансування підтримки України у війні проти Росії, передає Politico.

На цьому наголосили прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідерки зазначили, що на цьому етапі жодного остаточного рішення щодо використання заморожених російських активів ще не ухвалили.

Виступаючи в італійському парламенті, Мелоні визнала, що пошук «стійкого рішення» для фінансування воєнних потреб України буде «далеким від простого». За її словами, саміт ЄС має вирішальне значення як для Європи, так і для України.

Ключовим невирішеним питанням залишається можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Бельгія, на території якої зосереджена більша частина цих коштів, виступає проти такого кроку, побоюючись фінансових і юридичних наслідків у разі спроб Росії повернути ці активи. Сумніви щодо цього механізму раніше висловлювали й інші країни, зокрема, Італія.

Мелоні підкреслила, що Рим не блокував рішення про замороження російських активів, аби не ставити під сумнів послідовну підтримку України, однак щодо їх подальшого використання позиція Італії поки не визначена.

«Рішення такого правового, фінансового та інституційного масштабу, зокрема можливе використання заморожених активів, мають ухвалюватися на рівні лідерів», — наголосила прем’єрка.

Вона також заявила, що Італія вимагатиме чітких пояснень щодо ризиків такого кроку, зокрема репутаційних, можливих заходів у відповідь з боку Росії та потенційного додаткового навантаження на національні бюджети.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі, повідомила, що Єврокомісія запропонувала два варіанти подальших дій: один — із залученням заморожених активів, інший — через нові запозичення ЄС.

«Але одне абсолютно зрозуміло: на цьому саміті ми маємо ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки», — наголосила вона.

За її словами, найближчі дні стануть вирішальними для забезпечення безпеки як України, так і ЄС.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies