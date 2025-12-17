The Guardian: бельгійські політики та фінансисти стали мішенню розвідки РФ через конфісковані активи

Погрози зокрема надходили на адресу генеральної директорки Euroclear Валері Урбен та інших високопосадових керівників фінансової групи.

Бельгійські політики та високопосадовці фінансової сфери зазнали кампанії залякування, організованої російською розвідкою з метою переконати країну заблокувати використання €185 млрд активів для допомоги Україні.

Як пише The Guardian, про це повідомляють європейські розвідувальні служби.

Співробітники служб безпеки розповіли виданню, що ціллю атаки були ключові особи у Euroclear – депозитарії цінних паперів, де зберігається більшість заморожених російських активів, а також на керівництво країни.

Посадовці вважають, що відповідальність за кампанію несе військова розвідка Росії – ГРУ, хоча тривають дискусії щодо рівня загрози. Один із європейських чиновників сказав, що вони "безперечно застосовували тактику залякування".

Водночас, за наявною інформацією, кампанія залякування була спрямована на конкретних ключових осіб. Зокрема погрози надходили на адресу генеральної директорки Euroclear Валері Урбен та інших високопосадових керівників фінансової групи.

Euroclear відмовилася від коментарів, заявивши, що будь-які потенційні загрози розглядаються "з найвищим пріоритетом і ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади".

Розслідування, опубліковане на початку цього місяця новинним сайтом EUobserver, згадувало погрози Урбен у 2024 і 2025 роках та стверджувало, що вона зверталася по захист до бельгійської поліції. Однак це згодом це заперечили, і за повідомленням, вона та інші керівники компанії найняли спочатку бельгійську, а потім французьку охоронну фірму для забезпечення особистої охорони.

У профільному інтерв’ю Le Monde в листопаді повідомлялося, що Урбен уже понад рік супроводжує охоронець, хоча вона безпосередньо не коментувала питання власної безпеки.

На початку грудня прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив у інтерв’ю газеті La Libre, що Путін спокійно не прийме конфіскацію російських активів.

"Москва дала нам зрозуміти, що в разі вилучення Бельгія і я особисто відчуватимемо наслідки вічно", – сказав він.

Речник міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, який також є віцепрем’єр-міністром і бере участь у переговорах щодо репараційного кредиту, заявив, що не має жодної інформації про погрози на його адресу.

Велика Британія, яка, за оцінками, утримує €27 млрд заморожених російських активів, підтримує ідею використання знерухомлених коштів для допомоги Україні. Бельгія також наполягає, щоб інші країни, які володіють російськими активами, загальна вартість яких у світі оцінюється в €290 млрд, вжили подібних заходів – для демонстрації солідарності та зменшення юридичних ризиків.

У четвер і п’ятницю лідери ЄС мають вирішити, чи погоджуватися на початковий кредит у €90 млрд, забезпечений знерухомленими російськими банківськими активами.

Бельгія висловлює занепокоєння щодо законності цієї схеми та заявляє, що погодиться лише за умови надання гарантій повного відшкодування Euroclear у разі, якщо Росія успішно подасть позов і поверне кошти.

Росія публічно попереджала, що використання цих активів буде рівнозначним крадіжці, а її центральний банк заявив, що вимагає $230 млрд компенсації.