Велика Британія оголосила остаточне попередження російському мільярдеру Роману Абрамовичу з вимогою перерахувати £2,5 млрд, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі", на допомогу Україні. Уряд заявив, що він має зробити це протягом 90 днів, інакше проти нього буде розпочато судове провадження.

Як пише The Guardian, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив Палаті громад, що кошти Абрамовича, який перебуває під санкціями Лондона, будуть спрямовані до нової благодійної фундації для гуманітарних потреб в Україні. Він підкреслив, що видача ліцензії на переказ коштів є "останнім шансом" для Абрамовича виконати свої зобов’язання.

"Час спливає для Романа Абрамовича, аби він виконав обіцянку, дану під час продажу "Челсі", і перерахував £2,5 млрд на гуманітарні потреби України. Цей уряд готовий домагатися цього через суд, щоб кожен пенні дійшов до тих, чиї життя були зруйновані незаконною війною Путіна", – сказав Кір Стармер.

Цей крок відбувається напередодні важливого саміту ЄС, на якому лідерів закликатимуть погодитися на використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту на €90 млрд.

Ці події відбуваються на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про те, що пропозиції щодо мирної угоди, напрацьовані зі США для припинення війни Росії проти України, можуть бути завершені найближчим часом. Одночасно європейські лідери продовжують переговори щодо використання заморожених російських активів для фінансування України у найближчі роки.