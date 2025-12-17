"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Латвія виділить 2,4 млн євро на захист аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів

Більша частина суми виділяється з Європейського фонду регіонального розвитку.

Латвія виділить 2,4 млн євро на захист аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів
Аеропорт "Рига"
Фото: Kārlis Dambrāns/DELFI

Уряд Латвії виділить на захист аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів безпілотників 2,4 млн євро.

Про це повідомляє Delfi

Для цього передбачено запровадження інноваційних комплексних технологічних рішень, які забезпечать відстеження БпЛА та заходи протидії. Також планується створити інфраструктуру для виявлення дронів, обладнати аеропорт датчиками та забезпечити необхідним програмним забезпеченням.

З виділених 2,42 млн євро 465 тис. євро - фінансування з бюджету, ще 1,955 млн євро – з Європейського фонду регіонального розвитку.

Зазначається, що влітку цього року Ризький аеропорт уклав договір щодо закупівлі обладнання для виявлення, ідентифікації, відстеження та протидії БпЛА. Для цього аеропорту будуть потрібні інвестиції у розмірі 3,5 млн євро.
