Уряд Латвії виділить на захист аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів безпілотників 2,4 млн євро.

Про це повідомляє Delfi.

Для цього передбачено запровадження інноваційних комплексних технологічних рішень, які забезпечать відстеження БпЛА та заходи протидії. Також планується створити інфраструктуру для виявлення дронів, обладнати аеропорт датчиками та забезпечити необхідним програмним забезпеченням.

З виділених 2,42 млн євро 465 тис. євро - фінансування з бюджету, ще 1,955 млн євро – з Європейського фонду регіонального розвитку.

Зазначається, що влітку цього року Ризький аеропорт уклав договір щодо закупівлі обладнання для виявлення, ідентифікації, відстеження та протидії БпЛА. Для цього аеропорту будуть потрібні інвестиції у розмірі 3,5 млн євро.