Турецька оборонна компанія Roketsan розробила та вже випробовує ракету для ураження дронів-камікадзе, таких як “Шахед-136”. Її вартість буде в 30 разів нижчою, ніж ті аналоги, що використовуються зараз, повідомляє Укрінформ.

“Ракети ППО, що використовуються для збивання БПЛА-камікадзе з фіксованим напрямком, таких як “Шахед-136”, коштують 2-3 мільйони доларів, водночас ракети класу «повітря-повітря» коштують 1-3 мільйони доларів”, – зазначає видання.

Виходячи з цього розрахунку, турецька компанія Roketsan працює над розробкою низьковартісної ракети для знищення дронів.

“Вже деякий час компанія Roketsan працює над ракетою CİRİT, дуже недорогою ракетою, яку можна використовувати як для ураження цілей у бою “земля-повітря”, так і “повітря-повітря”, – повідомило видання.

Зараз ракета CİRİT успішно проходить наземні випробування, найближчим часом розпочнуться випробування "повітря-повітря".

Зазначається, що єдиний операційний еквівалент цього продукту виробляється в США. Коли система буде повністю готова, повітряні цілі знищуватимуться з витратами, у 30 разів нижчими від нинішніх.