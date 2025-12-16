Вночі ППО знешкодила 57 ворожих безпілотників

У ніч на 16 грудня російські війська атакували Україну 69 безпілотниками. ППО знешкодила 57 із них. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили.

"У ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили Результати роботи ППО

Станом на ранок 16 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.