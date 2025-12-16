В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі ППО знешкодила 57 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Вночі ППО знешкодила 57 ворожих безпілотників
війна з Росією
Фото: Генштаб

У ніч на 16 грудня російські війська атакували Україну 69 безпілотниками. ППО знешкодила 57 із них. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили

"У ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Результати роботи ППО
Фото: Повітряні сили
Результати роботи ППО

Станом на ранок 16 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies