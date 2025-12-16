Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Сьогодні енергетики відновили електропостачання для понад 220 тисяч родин на Одещині

Найскладніша ситуація з електропостачанням саме в Одесі.

Відключення світла, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 16 грудня, енергетики відновили електропостачання для понад 220 тисяч родин в Одеській області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак.

“Найскладніша ситуація зараз саме в Одесі. Енергетична інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження, тому світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість”, - написав Лисак. 

Він додав, що наразі одночасно заживити всіх споживачів неможливо, оскільки фахівці збирають систему заново, підстанцію за підстанцією.

В результаті чіткого графіка подачі світла немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо.

  • У ніч на суботу Росія завдала масованого удару по півдню України, зокрема Одесі і Миколаєву. Міста залишилися без світла, води і опалення. 

  • Станом на вечір 15 грудня українські мобільні оператори відновили доступність мережі до 60%.
﻿
