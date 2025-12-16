Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
ГоловнаСуспільствоВійна

​Генштаб: від початку дня відбулось понад 250 боєзіткнень

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку.

​Генштаб: від початку дня відбулось понад 250 боєзіткнень
Боєць 142 ОМБр
Фото: 142 ОМБр

Станом на 22:00 16 грудня відбулося 255 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1964 дрони-камікадзе та здійснили 2869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у напрямку Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 24 атаки в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. Триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмових дій у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Одне боєзіткнення зараз триває.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Шість з них в даний час тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 220 окупантів, з яких 143 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три танки, 12 одиниць автомобільної техніки, чотири бойові броньовані машини, один мотоцикл, дев’ять безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць спеціальної техніки, два укриття особового складу. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, РСЗВ БМ-21 ”Град” та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Воздвижівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies