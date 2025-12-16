​Генштаб: від початку дня відбулось понад 250 боєзіткнень

Станом на 22:00 16 грудня відбулося 255 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1964 дрони-камікадзе та здійснили 2869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у напрямку Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 24 атаки в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. Триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмових дій у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Одне боєзіткнення зараз триває.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Шість з них в даний час тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 220 окупантів, з яких 143 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три танки, 12 одиниць автомобільної техніки, чотири бойові броньовані машини, один мотоцикл, дев’ять безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць спеціальної техніки, два укриття особового складу. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, РСЗВ БМ-21 ”Град” та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Воздвижівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.