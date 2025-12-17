Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Росіяни відправили ще півтори тисячі солдатів на Слов’янський напрям

Їх планують використати для посилення штурмів.

Росіяни відправили ще півтори тисячі солдатів на Слов’янський напрям
втрати окупантів
Фото: скрин

На Слов’янському напрямку зафіксували поповнення в російських військах.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ, ворог залучив додаткові резерви – ще півтори тисячі військовослужбовців, яких хочуть використати для інтенсифікації штурмів.

«Основним завданням наших підрозділів залишається своєчасне виявлення та знищення противника, попри ускладнення погодних умов», - зазначили військові.

Наразі на Слов’янському напрямку ситуація залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони.

«Підрозділи 54 омбр, 10 огшбр, 81 оаембр здійснюють оборону в районі населених пунктів Серебрянка, Дронівка, Свято-Покровське, Званівка, Пазено, Сіверська та Переїзного», - додали в 11-му корпусі.
﻿
