Їх планують використати для посилення штурмів.

На Слов’янському напрямку зафіксували поповнення в російських військах.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ, ворог залучив додаткові резерви – ще півтори тисячі військовослужбовців, яких хочуть використати для інтенсифікації штурмів.

«Основним завданням наших підрозділів залишається своєчасне виявлення та знищення противника, попри ускладнення погодних умов», - зазначили військові.

Наразі на Слов’янському напрямку ситуація залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони.

«Підрозділи 54 омбр, 10 огшбр, 81 оаембр здійснюють оборону в районі населених пунктів Серебрянка, Дронівка, Свято-Покровське, Званівка, Пазено, Сіверська та Переїзного», - додали в 11-му корпусі.