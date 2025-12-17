ЦПД: в Україні не ухвалювали рішень про зниження мобілізаційного віку

Такі повідомлення є фейками і можуть бути частиною дезінформаційної кампанії.

У мережі поширюються повідомлення про те, що в Україні нібито готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів, але це не відповідає дійсності.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У вигляді доказу в інтернеті наводять оголошення про «актуалізацію даних військового обліку» у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів.

фейк про мобілізацію

«Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи. Щодо оприлюдненого «оголошення» від імені одного з аграрних коледжів — Центр не зафіксував такого повідомлення ані на офіційному сайті закладу, ані на його підтверджених сторінках у соцмережах», - зазначили в ЦПД.

Відповідно поява таких повідомлень вказує на ймовірну підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення навчального закладу.

ЦПД заявив, що поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії.

«Мета таких фейків — посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади», - додали в Центрі протидії дезінформації.