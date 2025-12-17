Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: в Україні не ухвалювали рішень про зниження мобілізаційного віку

Такі повідомлення є фейками і можуть бути частиною дезінформаційної кампанії.

ЦПД: в Україні не ухвалювали рішень про зниження мобілізаційного віку
російський фейк
Фото: ВМС ЗСУ

У мережі поширюються повідомлення про те, що в Україні нібито готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів, але це не відповідає дійсності.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У вигляді доказу в інтернеті наводять оголошення про «актуалізацію даних військового обліку» у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів.

фейк про мобілізацію
фейк про мобілізацію

«Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи. Щодо оприлюдненого «оголошення» від імені одного з аграрних коледжів — Центр не зафіксував такого повідомлення ані на офіційному сайті закладу, ані на його підтверджених сторінках у соцмережах», - зазначили в ЦПД.

Відповідно поява таких повідомлень вказує на ймовірну підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення навчального закладу.

ЦПД заявив, що поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії.

«Мета таких фейків — посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади», - додали в Центрі протидії дезінформації.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies