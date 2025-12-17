Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Сьогодні, 17 грудня, ворог атакував місто Запоріжжя та Запорізький район, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 26 людей.

Як зазначив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Зокрема в обласному центрі ворог поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

У Кушугумській громаді дістала поранень жінка. Надається уся необхідна медична допомога.