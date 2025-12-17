У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував авіабомбами місто Запоріжжя та Запорізький район, поранено щонайменше 26 людей

Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Ворог атакував авіабомбами місто Запоріжжя та Запорізький район, поранено щонайменше 26 людей
Ворог атакував місто Запоріжжя, 17 грудня 2025
Фото: телеграм / Іван Федоров

Сьогодні, 17 грудня, ворог атакував місто Запоріжжя та Запорізький район, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 26 людей.

Як зазначив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад. 

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Зокрема в обласному центрі ворог поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. 

У Кушугумській громаді дістала поранень жінка. Надається уся необхідна  медична допомога.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies