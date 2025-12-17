Правоохоронці заявили про ліквідацію виробництва фальсифікованих рідин для електронних сигарет

У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Вилучено товару на понад 14,5 млн грн.

Ліквідовано виробництво фальсифікованих рідин для е-сигарет
Фото: прокуратура

У місті Хмельницькому правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які налагодили незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих рідин для електронних сигарет, повідомляє Офіс генпрокурора

Як зазначає відомство, для незаконного бізнесу вони орендували складське приміщення в одному з торговельних центрів міста, де облаштували підпільне виробництво. Сировину та складники замовляли у столиці та отримували через поштові сервіси. Готову продукцію розповсюджували по всій території України через Telegram, а також реалізовували через спеціалізовані магазини у Хмельницькому. 

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях, транспортних засобах та місцях зберігання на території Хмельницького та Києва вилучено незаконно виготовлену продукцію та компоненти до неї загальною вартістю понад 14,5 млн грн, зокрема:

  • близько 27 тис. флаконів готових рідин;
  • понад 24 тис. ампул з нікотином;
  • майже 32 тис. одиниць складників (гліцерин, ароматизатори);
  • виробниче обладнання та чорнові записи.

Крім того, вилучено близько 650 тис. грн готівки, а також автомобілі, які використовувалися під час протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз та накладення арешту на вилучене майно.
